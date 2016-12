Borgmesteren kigger frem og tilbage

Hvordan fejrer du selv nytårsaften?

Hjemme hos os markerer vi nok årsskiftet som de fleste andre. Anne og Jeg hygger os med venner og familie, Vi klæder os fint på, får god mad og drikke, og kl. 24 et glas boblevand eller to. Altid en rigtig hyggelig måde at sige tak for året der gik, og velkommen til et nyt og ubrugt år.

Hvad gjorde dig mest glad i 2016?

Der sker rigtig meget i en kommune og for en borgmester på et år, og heldigvis også meget, der kan gøre mig glad på egne og fællesskabets vegne.

Det gør mig glad, at vores netværk af frivillige indenfor idræt, kultur og sociale foreninger, og ikke mindst de mange frivillige beboerdemokrater i boligafdelingerne, skaber livsglæde i Rødovre hele året rundt. De gør alle et betydningsfuldt arbejde, og de er det kit som binder en kommune sammen. Dem skylder vi stor tak.

De ansatte er vores vigtigste ressource i den kommunale virksomhed, og jeg glæder mig over den arbejdsindsats de yder for at levere en god service overfor borgere og brugere. Og jeg glæder mig over breve, mails og verbale tilkendegivelser fra borgere, som giver sig tid til at overbringe deres tak for en god indsats.

Glædelig var også eftermiddagen d. 31. marts, da Rødovre trodsede hadprædikanterne fra hver side af det religiøse og politiske spekter, og Rådhuspladsen var fyldt med mennesker, der ville byde vores tildelte andel af flygtninge til Danmark velkommen (red: Der er kommet 11 i 2016). Stor opbakning fra Rødovre Lokal Nyt, Kommunalbestyrelsen, Rødovre erhvervsforening ved Carsten Corinth, og masser af foreninger og frivillige gjorde opmærksom på deres aktivitet. Der viste vi os, når vi er bedst.

Jeg glæder mig også over den lave arbejdsløshed i Rødovre.

Ellers kan nævnes: Børnedemokraterne fra Kærenes besøg hos mig. Besøg af børn og unge, som vil høre, hvad en kommune består af, og hvad en borgmester laver. Fremdriften i fornyelsen af Islevbrovej, samt indvielsen af Islev Torv. Rødovredagens debut i forlængelse af kulturnatten. Rødovre Dagplejes 50 års jubilæum. En bred budgetaftale i kommunalbestyrelsen, der sikrer et respektfuldt og værdigt serviceniveau for vore ældre, og for vore børn og unge i skoler og daginstitutioner.

Hvad har gjort dig mest vred i 2016?

Man holder skåltaler alle vegne om at bekæmpe den negative sociale arv, og samtidig fjerner man det økonomiske fundament for de samme familier. Det er skuffende, at så rigt et land som Danmark er blevet så fattigt. Beslutningen om indførelse af kontanthjælpsloftet er nok det der mest fik mig i nærheden af det, man kan kalde vred. Specielt når det rammer børnene. Selv om vi generelt er blevet rigere, er der fortsat nogle, der har svært.

Jeg hylder stadig, det lidt gammeldags synspunkt om, at et velfærdssamfund skal måles på den måde vi behandler vores svageste.

Det påvirker mig også med alle de unuancerede generaliseringer, der sætter grupper af mennesker i kasser, og gør dem til stereotyper. Og det uanset om det drejer sig om ældre, unge arbejdsløse, syge, flygtninge, tykke, tynde eller handicappede.

Hvilken beslutning har du været med til at tage i år, der får størst betydning for Rødovre?

Jeg synes jo at vi har taget mange beslutninger der sikrer vores borgere på de store velfærdsområder.

Og så vil jeg nævne; Den stabile økonomi som også fremadrettet ser robust ud. På det fysiske område kan nævnes; Plan for

slaget for Rødovre Port som følger af en arkitektkonkurrence, som vi gennemførte for en del år siden i det sydlige Rødovre. ID-linien i Islev, samt planerne for Damhustorvet. Renovering af vore skoler. Udvidelsen af Rødovre Centrum i deres 50-års jubilæums år.

Hvis du skal pege på nogle ting fra 2016 i Rødovre, som du også vil kunne huske om nogle år, hvad har så gjort mest indtryk på dig?

Det har gjort et stort indtryk at opleve den styrke Rødovre besidder, og som kommer til udtryk, når vi taler om at være ”sammen om Rødovre”. Denne særlige Rødovre tilgang er ikke til at sætte etiket på, men jeg er stolt som borgmester når jeg hører andre tale om vores gode omdømme. Vi har vores uenigheder, men jeg føler stadig vi er sammen om at styrke vores fællesskab i Rødovre.

Hvad ser du mest frem til ved 2017?

Jeg ser frem til at vedtage byggeri af endnu en daginstitution i Rødovre, denne gang ved IrmaByen. Det kommer af den vækst vi ser foran os nu og i de kommende år. Jeg ser frem til at byde nye tilflyttere velkommen ind i vores fællesskab. Jeg ser frem til kommunalvalget, og håber at vi kan fastholde den høje valgdeltagelse, og dermed interessen for vores lokale demokrati.

Hvad bliver den største udfordring for Rødovre næste år?

Rødovres vækst med deraf flere tilflyttere udfordrer os alle sammen. Her er der heller ikke her nogen facitliste. Men udfordringen består i at sikre det solide fundament og fælleskab, vores kommune bygger på indenfor alle områder, samtidig med at vi bliver mange flere.

Hvis du skulle lave et nytårsfortsæt på vegne af alle borgere, hvad skulle de så love at gøre i 2017?

Det ville jeg nok aldrig begive mig ud i! Men hvis jeg skulle ønske, måtte det være, at borgerne fortsat tager aktiv del i udviklingen af Rødovre, og vores lokale demokrati. Og som altid, at man passer godt på sig selv, og passer godt på hinanden. Jeg vil også ønske alle et godt og lykkebringende nytår.