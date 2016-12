Topscorerne sænkede Mighty Bulls

Odense Bulldogs vs. Rødovre Mighty Bulls: 6-1 (1-0, 2-1, 3-0)

10:54 1-0 Dale Mitchell (Tony Romano)

32:25 2-0 Tony Romano (Dale Mitchell og Sebastian Strandberg)

37:03 3-0 Rasmus Bjerrum (Dale Mitchell og Tadeas Galansky)

38:40 3-1 Jannik Karvinen (Mike Daugulis) PP1

40:30 4-1 Dale Mitchell (Sebastian Strandberg)

46:23 5-1 Jonas Renè Hansen (Mathias Thinnesen og Simon Grønvaldt) PP1

55:55 6-1 Andreas Pedersen

Udvisninger

OB: 6x2min. – RMB: 5x2min.

Tilskuere

1127

Rødovre Mighty Bulls var oppe mod ligaens stærkeste makkerpar, når det kommer til at score point. For Tony Romano og Dale Mitchell indtager hhv. 1. og 2. pladsen på pointmagernes topscorerliste. I dag havde Mitchell og Romano en stav med i fire af Odenses seks scoringer.

”De har god fart i deres spil, og en god kemi med hinanden, det er selvfølgelig noget vi var gjort opmærksomme på inden kampen, men vi formår ikke at lukke ned for dem,” fortæller Rødovre Mighty Bulls kaptajn Jannik Karvinen.

Gentofte Stars vandt slaget om strandvejen over Rungsted Seier Capitals og er nu 17 point foran Rødovre, dog for en kamp mere. Gentofte og Rødovre mødes to gange mellem jul og nytår.

“Det er lokalopgør, det er sjove kampe at spille, vi har kniven for struben ud for hver kamp, så vi går efter alle seks point. Men vi starter med den første kamp. Det er på med arbejdshandskerne,” siger Jannik Karvinen.