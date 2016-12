Skolepatrulje til kamp mod morgenkaos

Bare vent, I skal nok blive udfordret,” fortæller politiassistent John Rathmann til Amir og Hugo, der med gule veste og slikkepinde i hænderne har taget opstilling i fodgængerfæltet på Fortvej ved indgangen til Tinderhøj Skole. Der er ingen biler på vejen og de to drenge har svært ved at skjule, de synes, det er lidt komisk.

Det hele giver dog særdeles god mening. Efter nytår skal de to drenge, sammen med 18 andre elever fra 6. klasse, nemlig sørge for, at bilister og cyklister holder tilbage, så andre elever kan komme sikkert over fodgængerfeltet ved skolen.

Kaotisk morgen

Tinderhøj Skole har ikke haft en skolepatrulje i 20 år, og de nye myndighedspersoner bliver ikke sendt i ilden uden træning.

”I skal gå ud samtidig, og I skal tydeligt signalere til hinanden, når det sker. I kan råbe eller nikke med hovederne,” foreslår John Rathmann til Amir og Hugo, der efter et par forsøg har lært at gå korrekt ind og korrekt ud.

”Jeg plejer at sige, at forældrene gerne ville køre helt ind og aflevere madkasserne i køleskabet, hvis det var muligt. Det skaber ofte lidt kaotiske tilstande omkring skolerne om morgenen og derfor er skolepatruljen en utrolig vigtig opgave,” siger politiassistent John Rathmann.

Et stort ønske

Som en del af skolepatruljen skal Hugo og Amir tidligere op om morgenen, når de har deres vagter. Det betyder dog ikke alverden for de to drenge.

”Det har jeg ikke tænkt på. Det vigtigste er, at få styr trafikken her ved skolen. Der har været ret meget kaos,” fortæller 12-årige Hugo fra 6.B mens Amir nikker.

Som en gulerod kan eleverne i skolepatruljen til sommer se frem til at komme en tur til Hansa Park i Tyskland som tak for deres indsats.

Den tur sender skoleleder Jens Olsen dem gerne afsted på. Han håber, at deres indsats kan medvirke til mindre kaotiske morgener foran Tinderhøj Skole. Han fortæller, at det længe har været et ønske at få en mere trafiksikker skolevej

”Det er i høj grad takket være forældrebestyrelsens insisterende indsats samt politisk velvilje, at vi har fået denne skolevej, som vi er dybt taknemmelige for.”

“Med en skolepatrulje vil vi gerne gøre vores for, at det bliver endnu mere sikkert at komme i skole,” siger Jens Olsen om tiltaget der starter i starten af det nye år.