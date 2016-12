Mestre efter 21 års titel-tørke

Rødovre Håndboldklubs U18 herrer var igennem en gyseragtig pokalturnering, før de kunne løfte det lille trofæ, som bevis på deres titel som pokalmestre.

”Vores holdleder regnede ud, at det er 21 år siden, at et ungdoms drengehold sidst har vundet en titel i klubben,” fortalte træner Bo Stage, som i august måned slet ikke havde noget hold.

”Den her pokalsejr er flot, fordi vi slet ikke havde et hold i sidste sæson, men to af drengene savende deres tidligere holdkammerater fra Rødovre, så de fik samlet de fleste af de gamle drenge, som var skiftet til andre klubber, så vi var 16 drenge i september. Derfor er det her lidt sjovt, for holdet består af spillere, som ikke nødvendigvis har spillet på førstehold i andre klubber, men de har det virkelig godt sammen socialt og det er en styrke, som har fået dem til at levere over forventning,” mener Bo Stage.

To sejre efter forlænget spilletid

I turneringen spiller RHs U18 herrer i 1. division, som er den næstbedste række i landet, lige under ligaen, så de unge talenter har vist deres værd.

”Det er lidt mod sund fornuft, for vi har nogle små førsteårs drenge med en gennemsnitshøjde på 180 cm, og vi mangler kilo i forhold til de øvrige hold. Det betyder, vi er yngre og fysisk mindre, så vi kører et offensivt 3-3 forsvar, som vi har gjort hele sæsonen for at tvinge modstander til at begå tekniske fejl ved aggressiv mandsopdækning,” fortæller Stage. Han fortsætter:

”I pokalturneringen var vi i pulje med Ajax, Rudersdal og Holbæk som vi besejrede. I semifinalen mødte vi HUK Øresund ( H ørsholm U sserød IF og K okkedal IK), som vi besejrede 32-30 efter forlænget spilletid.”

I pokalfinalen, som blev spillet som en lang finaledag i Maribo, ventede ligaholdet FIF. Et hold som RH besejrede med et mål og tabte med et mål til i kvalifikationsturneringen.

”At møde FIF er altid sjovt, for det er to traditionsrige københavnerklubber og vores to opgør i turneringen var jævnbyrdige, men vi førte 5-1 efter fem minutter og det så lyst ud. Det hele vendte dog, og et kvarter ind i 2. halvleg var vi bagud med to mål. Vi dog slidt os tilbage på 21-21 i de sidste 10 minutter,” siger Bo Stage om kampen, der varede 2 x 25 minutter. Men det var ikke nok til en afgørelse, så de to finalister måtte ud i yderligere 2 x 5 minutters spilletid.

”En af mine spillere sagde: Rolig drenge, vi er jo rutineret til forlænget spilletid. Det fik han ret i,” siger Bo Stage og griner, inden han fortsætter:

”I 1. halvleg af den forlængede spilletid vandt vi med 4-0, og i 2. halvleg kørte vi den hjem, så vi i alt vandt finalen med 28-25.”

Rødovres træner er ikke bleg for at nævne navne, som kan blive nye spillere hos herrerne i 2. division øst.

”Der er fremtid blandt nogle af de her drenge. Vores profiler er Christian Søgaard og Oliver Mervald samt vores målmand Martin Kibsgaaard. Men vi har naturligvis andre dygtige spillere, og man kender jo ikke udviklingen, så jeg vil bestemt ikke afvise, at nogle af de andre en dag vil spille på vores 1. herresenior,” slutter Bo Stage.