Alle har ret til fodbold

Der er stilhed før stormen i den lille gymnastiksal på Nyager Skole. Børnene fra den nye idrætsforening IFEL fornemmer, at der er noget andet på programmet til dagens træning end almindelige indersideafleveringer.

Trænerne for Avartas handy-hold, Amalie, Signe og Freya har ellers sluppet boldene løs inde i salen, og gjort klar til lidt let opvarmning, men de når aldrig at komme igang.

Vi har nemlig allieret os med spillerne og skifter pludselig os selv og en kæmpe check ind på banen. For selvom det ikke er hver dag man møder spillere, som dem, der træner i den særlige idrætsforening IFEL, så er det heller ikke hver dag, man møder trænere som deres.

Purunge piger, der frivilligt vælger at gøre børnene klar til, at de en dag kan komme ind og spille med i de store turneringer.

“Det er sådan nogen som jer, der er med til at binde et lille lokalsamfund som vores sammen. Normalt har man andre interesser i Jeres alder, men I vælger at gøre en forskel for de her børn, der måske har lidt mere brug for det end andre, og I gør det på en sådan måde, at alle er glade og får en chance. Dét er prisværdigt,” sagde Robert Bjarnholt, som er filialdirektør i Arbejdernes Landsbank.

Vil gerne spille kamp

Han fik spillerne selv til at overrække prisen på 2610 kroner og blev med det samme vidne til både highfives og gruppekram.

“Jeg kan godt lide den måde de får os til at have det sjovt på, samtidig med, at de lærer os nogle nye teknikker. Også selvom vi skal løbe lige lovlig meget,” griner en af de mange spillere.

“Det er anderledes at arbejde med de her børn, men de giver en så meget igen, og er virkelig klar på at lære ting, for de vil virkelig gerne bare spille kamp og give alt, hvad de har. Så tænker man ikke så meget over, hvad veninderne render og laver samtidig,” siger Signe Godsk Johannesen på vegne af det prisvindende trekløver.