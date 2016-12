Lokal kunstner er her ikke længere

Selvom Erik Bagge i en menneskealder har været en af Rødovres fremmeste kunstnere, har han aldrig set sig for fin til at øse ud af sin viden og sine evner, når skoler eller boligselskaber har haft brug for hjælp til at skabe liv og tryghed på golde overflader.

Den 13. december sov Erik Bagge stille ind i en alder af 92 år. Erik var lærer i billedkunst på Rødovre Statsskole, boede i Rødovre i mere end 60 år og var til det sidste en ivrig kunstner.

Han var dog født og opvokset i København, hvor han også fik sin uddannelse på Kunstakademiet. Han har sideløbende, med sin gerning i gymnasieskolen som lærer i kunstforståelse, udviklet sin helt egen udtryksmåde i billedsproget.

Erik Bagge har specielt i de senere år koncentreret sig om sine talrige udstillingsaktiviteter, hvor han har givet de besøgende et indblik i vore dages absurde og barske livsmønster.

Det er filosofi med gener fra vikingetidens ornamentik, H.C. Andersen-eventyr og nutidens penge- og kemiverden. Ikke mindst hans bog om H.C Andersens eventyr høstede stor anerkendelse.