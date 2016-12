Toppost til erfaren herre

Om Rødovres kommende kommunaldirektør er hentet ind for at kunne give kommunen kunstigt åndedræt, hvis budgetterne skrider, skal være usagt, men 54-årige Anders Agger burde have styr på førstehjælpen, for han kommer fra en stilling som hospitalsdirektør for Amager og Hvidovre hospitaler.

Anders Agger erstatter Per Ullerichs på posten som kommunaldirektør og Rødovre får sig en særdeles erfaren herre ved roret. Anders Agger har mange års topledererfaring fra den offentlige sektor. Udover stillingen som hospitalsdirektør har Anders Agger ledererfaring fra den kommunale Verden, da han gennem 15 år har været ansat i Ballerup Kommune. Blandt andet ni år som kommunaldirektør.

Anders Agger har også ledererfaring fra den statslige sektor og erfaring fra en række ansættelser i Finansministeriet, Indenrigsministeriet og Boligministeriet.

”Jeg har i flere år fulgt med i Rødovre Kommunes udvikling, og jeg er imponeret over den kvalitet, der kendetegner kommunen. Jeg glæder mig meget til mit nye job og ikke mindst til samarbejdet med borgmester, kommunalbestyrelse og kommunens mange dyg-

tige medarbejdere.” udtaler han i en pressemeddelelse. På den private front er Anders Agger gift og har de tre drenge i alderen 14 til 24 år. Han er uddannet Cand. Scient. Pol. fra Aarhus Universitet og har siden deltaget i flere danske som internationale efteruddannelser for topledere.