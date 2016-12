Duus: ”Vi mødte et bedre hold”

Efter dagens 0-3 nederlag til Frederikshavn White Hawks har Rødovre ikke scoret i over 100 minutters effektiv istid.

”Det er en rigtig skidt statistik. Hvis ikke man tager nogle skud, så opsøger man ikke heldet,” siger Rødovres cheftræner Jesper Duus.

Han var mildest talt ikke tilfreds med holdets indsats i dag, men roser Frederikshavn for at være et bedre hold.

”Vi skal være klar fra start, og vi skal turde at komme først på pucken engang imellem.”

Kampen glimtede i fraværet på udvisninger, og hvis man ser bort fra kampens sidste ti sekunder, blev der kun uddelt to minutter til hvert hold.

”Vi skal holde os fra udvisningsboksen mod et stærkt hold som Frederikshavn, men derfor kan man godt spille fysisk. En måde at komme tilbage i kampen er netop at spille fysisk,” siger Duus, der savnede den store back, Kasper Jensen, som var sygdomsramt til dagens kamp.