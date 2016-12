Stærke nordjyder gjorde rent bord

Rødovre Mighty bulls vs. Frederikshavn White Hawks: 0-3 (0-2, 0-1, 0-0)

07:50 0-1 Steffen Frank

10:07 0-2 Jeff Ulmer (Steffen Frank og Mathias Bau Hansen)

37:06 0-3 Mathias Bau Hansen (Jeff Ulmer)

Udvisninger

RMB: 2min. og 5+20min. (Chistyakov) – FHW: 3x2min.

Skud

21-29

Tilskuere

1019

Pasningsstærke Frederikshavn White Hawks havde to dugfrisk sejre i baggagen til Rødovre Skøjte Arena, da den sidste kamp inden jul skulle afvikles. Efter en længerevarende krise havde Rødovre Mighty Bulls hentet sejre mod Esbjerg og Herlev samt point mod førerholdet Aalborg Pirates.

Efter knap otte minutters spil, blev Matthias Asperup nedlagt i offensiv zone til store protester fra tilskuerne, men allerede før palaveren havde lagt sig på lægterne, var Frederikshavns Steffen Frank skøjtet af sted i en kontra, som han afsluttede med kampens første scoring.

Kort efter var den gal igen, da frederikshavnerne kombinerede sig gennem Rødovres forsvar, så man skulle tro at de var i powerplay. Det var de ikke, for der blev ikke uddelt nogle udvisninger i første periode, hvor Frederikshavn til gengæld var tættere på 0-3 end Rødovre på 1-2, da et skud tog indersiden af stolpen.

I pausen talte Jesper Duus med så store bogstaver, at de kunne høres udenfor omklædningsrummet, og det var der god grund til, for med en skudstatistik på 5-12 og vundne face-off statistik på 3-16 var der plads til forbedringer.

Rødovre kom efter det i anden periode, hvor nordjyderne trak sig tilbage på isen.

En rundtosset Kristoffer Lauridsen fra Frederikshavn måtte forlade isen med hvad der lignede en gedigen hjernerystelse, og kort efter kom Rødovre i kampens første powerplay. Det fik man absolut ingenting ud af, end ikke en afslutning, i stedet blev Frederikshavn fuldtallige, og femten sekunder senere lå pucken igen i Rødovres netmasker.

Rødovre formåede aldrig rigtig at blive farlige i kampen, hvor Frederikshavn var gode til at holde dem på ydersiden af forsvaret. Frustrationerne sprang frem, små intriger og ikke mindst solide tacklinger tegnede billedet. Men Rødovre kom ikke på scoringstavlen i dag. Andrey Chistyakov spillede egentligtaget en fornuftig kamp, men med otte sekunder igen blev han sendt i bad efter en hævnaktion.