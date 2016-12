Kan Rødovre Port overleve kommuneplanen

Når Rødovres nye port af næsten samme navn efter jul skal diskuteres af byens politikere, håber Agenda 21 Gruppen, at planen for de nye højhuse og det usædvanligt tætte byggeri tilføjes en række ændringer.

’Rødovre Port’, skal vedtages af politikerne efter jul. Planen er markedsført kraftigt ved at fremhæve en række ædle formål, der normalt ikke lader sig forene.

”Den høje byggetæthed vil afkaste arealkrævende behov i naboområderne. Men intet sted i planerne er der redegjort for behovet for skoler, institutioner, parker, legepladser, og kolonihaver, som byggeriet vil afføde,” skriver Jann Larsen og Jørgen Munch fra Agenda 21 Gruppen.

De peger på, at man ifølge kommuneplanen i tæt bebyggede områder skal have adgang til et grønt område indenfor højst 200 meter. Noget der ikke umiddelbart ser ud til at kunne lade sig gøre ved Rødovre Port.

Ved ikke, hvad der skal bygges endnu

Næstformand i Teknik- og Miljøudvalget, Michel Berg, synes, at kritikken er alt for tidligt ude.

”Vi ved ikke endnu, hvem der flytter ind og hvordan beboersammensætningen bliver. Derfor er det også alt for tidligt at sige noget om presset på institutioner og skoler. Der er muligheder i området og muligheder for udbygninger, men det ville være forkert på forhånd at tage beslutninger, når vi ikke kender grundlaget,” understreger Michel Berg.

Han regner med, at kommunen kan få gode erfaringer ud af forløbet med IrmaByen.

”Vi bygger ikke bare nyt for at bruge skattekroner, hvis det ikke er nødvendigt, men måske kan vi imødekomme udfordringer ved at omlægge skoledistrikterne,” siger han.

Logisk at byfortætte ved stationen

I forhold til de grønne områder, synes han personligt, at Rødovre Port er det perfekte sted at bygge tæt.

”Vi bor i en by, så hvis vi skal lave et sted hvor der er fortætning, er det godt at bygge omkring vores station, også i forhold til fingerplanen og kollektiv trafik. I øvrigt skal man ikke gå særlig langt for at komme til et rekreativt område,” påpeger han.

Agenda 21 Gruppen er også bekymret for støjen i de kommende boliger, manglende cykelparkeringspladser og mangel på bæredygtige løsninger.

”Når et vigtigt formål med lokalplanen er at sikre en bæredygtig udvikling, er det en stor mangel, at der ikke er konkrete krav til klimatilpasning og bæredygtighedsløsninger,” skriver Agenda 21 Gruppen, der foreslår, at bestemmelser herom indarbejdes, så Rødovre Port kan leve op til de fine mål og opnå en miljøcertificering.