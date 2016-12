Alternativet: Kære kommune – vov nu noget med borgernes forslag

Initiativet som man i sommers beskrev som Danmarkshistorie i Rødovre, denne historie lever i dag en skjult tilværelse på Rødovre Kommunes hjemmeside. ”Lever” er måske så meget skrevet, for der er ikke meget liv eller bevægelse over dette ellers så bevægende livlige initiativ, der skulle mindske forskellen mellem politikere og borgere.

Som borger i Rødovre Kommune har du mulighed for at oprette et forslag, som du ønsker dine lokalpolitikere skal drøfte. For at sikre at forslaget er relevant for andre end bare dig, skal det bakkes op af stemmer fra andre borgere. Det kræver 1305 stemmer at få et forslag drøftet i Kommunalbestyrelsen, og Rødovre Kommune har derfor sat et hjørne af deres hjemmeside-univers af til, at borgerne selv kan gå ind og oprette forslag til politik, og stemme på andres gode forslag.

Det er flot og et stort skridt i den rigtige retning, men hvis vi skal trave i takt med tidens trend, er det desværre ikke nok at servere de gode hensigter på et sølvfad. Deltagerdemokrati og bevægelse kræver engagement og åbenlys synlighed og gennemsigtighed. Ikke bare for idéen bag og for, at Rødovre kommune faktisk har taget et stort skridt ved at stille sig forrest i rækken af kommuner, der reelt er villige til at lytte mere til borgerne, end kommunerne traditionelt bliver skudt i skoene, men det kræver mere synlighed, hvis den enkelte borger skal kunne se sig selv og sin idé have en reel chance for at blive til virkelighed.

Den synlighed er i dag svær at få øje på, når den er gemt væk bag vigtige kommunale oplysninger om

haveaffald og snerydning på kommunes hjemmeside.

I Alternativet er vi glade for, at Rødovre Kommune lokalt videreudvikler på initiativet om Borgerdrevne Forslag, som Alternativet har sat på dagsordenen på Christiansborg, men vi synes, at de fire forslag, som man i dag kan se på rk.dk mangler en hjælpende hånd. Ikke af kommunes ansatte eller de folkevalgte politikere som sådan, men at man står ved sit ord om at give Borgerdrevene forslag en reel chance, også selvom det betyder, man skal lade vognen stå og slippe hestene lidt løs.

Reel indflydelse

I Alternativet ønsker vi en dynamisk og reelt involverende politisk kultur for alle, uanset hvem de er og uden, at man skal kunne navigere rundt i et kommunalt virvar af informationer for at kunne se sig selv i det lokale demokrati.

Den åbne dialog mellem borgere, politikere og embedsmænd giver bedre løsninger for vores samfund. Kommunalbestyrelserne skal åbnes op, og Borgerdrevne Forslag kan være dåseåbneren, der gør det. Så nytter det ikke noget, at man gemmer den væk bagerst i en skuffe med gode hensigter.

Mistillid til systemet

Hvis vi skal imødegå, at borgernes mistillid til det politiske system skal ud af sandkassen, skal vi også samtidig sørge for, at den ikke ender i kommunalt kviksand med druknende bristede illusioner.

Derfor er det netop her politikkerne og de politiske partier skal være på forkant og tage opgaven på sig. De fire personer, der på rk.dk har taget stilling og virkeligt stillet gode forslag, men hver dag må se, at der ikke er nogen, der stemmer på dem, fordi de enten

ikke ved, at de skal søge på rk.dk eller fordi man slet og ret aldrig bruger kommunes hjemmeside, må sidde tilbage med nogle undrende spørgsmål og en fornemmelse af afmagt og holdt hen med gode hensigter, der ikke følges til dørs med gode initiativer.

Hvis vi gerne vil høre borgernes stemme i debatten, så lad os dog give dem en megafon at råbe i.

Omsorg og nærvær

For Alternativet er det afgørende, at menneskelige værdier, som empati, omsorg og nærvær altid vinder effektivitetens brydekamp over systemet.

Da børn udvikler sig bedst i leg med et nærværende personale, er det et mål for os at skære ned på de mange timer, som ledere og pædagoger hver dag bruger på bureaukratisk ligegyldighed. Lad os få indhold ind i børnenes hverdag og frigøre ressourcer, så pædagogerne, og for den sags skyld også lærerne, kan tilbringe mere tid sammen med børnene. Den tid er trods alt vigtig for børns sundhed, trivsel og uddannelsesniveau.

Derfor er vi lykkelige over, at der nu er kommet et forslag på rk.dk om loft over Pædagogernes alenetid. Et forslag som jo også kun kan gå hånd i hånd med kommunalbestyrelsens egne værdier og målsætning om, at alle børn skal have mulighed for en sund og udviklende tilværelse og mødes med gode voksenrelationer, samt kommunens vision om velfærdsfornyelse og slogan ‘Sammen om Rødovre’. Hvorfor skal pædagogerne så stå alene

Når Alternativet tænker ny politisk kultur, tænker vi ikke kun venlig retorik men også bevægelse. Hvis man bliver ved med at gøre, som man plejer, får man hvad man plejer. Derfor skal der mere fokus på fællesskabet og holdes åbne politiske laboratorier med forskellige overskrifter og mål.

Min erfaring som forperson for Alternativet og som bestyrelsesmedlem i andre organisationer er, at man ikke skaber nærværende og tillidsfulde relationer gennem mails og et klik på en hjemmeside. Derfor bakker vi i Alternativet op om det borgerdrevne forslag om ’loft over pædagogernes alenetid’ ved selv at invitere til et såkaldt politisk laboratorium om forholdene i børnehaverne og institutionerne i starten af det nye år.