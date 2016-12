Julechokoladen er truet

Mange får dårlig samvittighed, hvis de spiser for meget chokolade i julen, men måske ikke af den grund de burde. Meget af chokoladen, der bliver sat på julebordet, er nemlig udarbejdet af bønner til en pris, de slet ikke kan leve af, og det truer julechokoladen.

Det prøver Fairtrade at ændre på. Her får bønderne en minimumspris for kakao og en bonus, der kan bruges til skoler samt forbedre forholdene generelt.

”Dermed får bønderne en ordentlig betaling, som gør, at de kan se en fremtid. Det kan redde vores kakao. Et kakaotræ giver bedst udbytte, når det er otte år gammelt, så vi taler om en langsigtet indsats,” forklarer Lene Elsgaard fra Sv. Michelsen, der sværger til Fairtradeprogrammet.

Storspiser i julen

Hun er ikke i tvivl om, at forbrugernes magt er stor, især i julen. Her spiser danskerne nemlig et kilo

chokolade per person i snit. Det er en fjerdedel af, hvad vi spiser på et år

”Derfor er der ekstra god grund til i december at tænke over, hvad vi spiser,” siger Lena og tilføjer:

”Det er virksomhederne, der har ansvaret for, at tingene er produceret ordentligt, men jeg oplever oftere, at kunderne selv spørger ind til, hvor kakaoen kommer fra. Derfor er vi også stolte af, vi med Fairtrade er med til at sikre vilkårene i bunden af fødekæden, så man kan give sine chokoladejulegaver, som man plejer.”

Den gode kakao skulle også have den fordel, at man ikke spiser de samme mængder for at få den samme nydelse.

”Hvis baglandet er i orden, kan kunderne også mærke, man sælger med hjertet. Det gælder, uanset om det er en værtindegave eller marcipan og nougat,” siger Lena, der i år har haft særligt travlt med at række selvpakkede kurve over disken til mænd, der liiiiige skulle have en lækker ting med hjem til fruen.”

”Det er jo også kun fair,” griner Lena.