Juleanden tiltrækker rotter

Fedt er ikke bare gift for din krop, men også for din kloak. Det skaber propper, så spildevandet ikke kan løbe væk. Derfor skal du aldrig hælde fedt eller olie i køkkenvasken.

HOFOR, som vedligeholder kloakkerne i hovedstadsområdet, råder derfor borgerne til at hælde fedtet fra juleanden, gåsen eller flæskestegen i en skål i stedet for at hælde det i afløbet. Vil man ikke gemme fedtet, kan det også hældes i en tom mælkekarton og smides i skraldespanden. Og nej, det hjælper ikke, hvis man skylder det ud i toilettet eller i vasken sammen med kogende vand.

Betaler selv fedtregningen

Fedt i afløbet kan give store problemer for kloakken. Især i julen, hvor mange af os spiser and, gås og flæskesteg, der indeholder meget fedt. Hvis fedtet ender i kloakker og pumpestationer, skal HOFOR bruge ekstra tid og penge på at spule kloakker og rense pumpestationerne. Det er dyrt, og det er dig som forbruger, der kommer til at betale.

“Duften af fedt tiltrækker også rotter, hvilket kan give yderligere problemer,” advarer HOFOR.

Hælder du alligevel dit fedt i vasken vil det, når det nedkøles, størkne og sætte sig som fedtaflejringer på den indvendige side af kloakrøret.

“Det danner propper og rørerene tilstoppes. Hæld i stedet fedtet i en skål, mælkekarton eller tæt plastikpose og bortskaf det med dagrenovationen. Du kan selvfølgelig også bruge det på rugbrødet,” foreslår HOFOR, der i sidste ende ikke er dem, der betaler gildet.

Fedtet stopper nemlig også dine egne kloakledninger, hvilket kan give dig ærgerlige udgifter til spuling.