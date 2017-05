Chrummer bander ad helvede til…

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Brian Poulsen

chrumme Jeg bliver nogle gange skældt ud for at bande for meget. Men jeg har ikke tænkt mig at gøre noget ved det, desværre. Sidst var det en SØMAND, som mente jeg ”svolede” for meget. En sømand?

Af Christian Valsted

Jeg er 51 år og hvis jeg stopper med det, vil mange ikke kunne genkende mig igen – skulle jo nødigt ende som sagfører Skjold-Hansen fra ”Matador”.

På et tidspunkt var jeg omfattet af en Bandekasse. Den blev hurtigt droppet, da vi var ved at gå fra hus og hjem, da stort set HELE min indtægt var at finde i Bandekassen.

Jeg ved godt, det er skidt. Men nogle gange må man bare erkende, at det ændrer sig ikke. Så jeg håber, at mine læsere må finde styrken til at acceptere det, man ikke kan ændre på.

Jeg husker, da min søn var i bandealderen. Der må jeg indrømme, at jeg som far havde fyldt rigeligt på den tank. For eksempel måtte sønnikes mormor have fat i mig, fordi min søn kaldte en fodboldspiller på TV for (SPRING DETTE OVER, HVIS DU HAR DET SKIDT MED BANDEORD): En venstreorienteret pikspiller.

Jeg husker også en gang, jeg var blevet bedt om at være toastmaster til et bryllup. Brudens far var indremissionsk. Det gik ikke skide godt. Første gang han mødte mig – inden brylluppet – var han chokeret over mit sprogbrug. Selv var jeg ret stolt over, at jeg i den grad havde formået at moderere mit sprogbrug foran brudens far. Men bruden kunne senere oplyse mig om, at hendes far havde bemærket, at jeg havde sagt ”sgu” mindst 6 gange. Min kommentar var: ”Fuck, han kommer til at hade det bryllup!”

Det er jo selvfølgelig skidt, når ens sprogbrug smitter af på ens omgivelser. For eksempel er min kone fantastisk veltalende. Hun har både styr på sprogbrug, grammatik og stavning. Jeg plejer at sige, hun taler Hellerupsk. Men længere tids omgang med en sprog-misbruger og bande-fanden som mig, er det lidt som om, at der har sneget sig en rød sok ind i den kridhvide kogevask.

Forleden havde min kone en lille kontrovers med en kollega – en af den slags som er MEGET opmærksom på, hvad man fylder kroppen med. En af dem som jeg kunne komme til at kalde for hellige helse-idioter.

Min kone så, at der var fiskefrikadeller i kantinen, men INGEN remoulade. Kollegaen sagde pænt og høfligt, at det måske var meget godt, for så ville min kone ikke få noget overflødigt fedt og tomme kalorier.

Min kone ville under normale omstændigheder havde svaret: ”Åh ja, det kan du have ret i. Men det havde alligevel været dejligt med blot en teskefuld remoulade”

– Men det var før hun mødte mig, den røde sok i kogevasken, for det hun svarede var: ”Årgh, så hold dog kæft din fucking spelt-fætter”.

Undskyld!

