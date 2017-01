Vandt i Verona

I finalen vandt Avarta med 2-1 over Ballerup-Skovlunde, der i den hjemlige række, landets næstbedste, ermoncler sale placeret over Avarta, der spillede sig ubesejrede gennem hele turneringen og sluttede med en målscore på suveræne 14-1.

På vejen til finalen vandt Avarta blandt andet over Oddsherred med 5-0 samt 3-0 over både Fredensborg og Aabybro. I semifinalen blev det til en sejr på 1-0, faktisk over Avartas eget 2. hold, hvilket beviser en enorm bredde på denne moncler jacken årgang for drenge født i 2000.

Avartas U17 vindere af Verona Cup er:

Holger Boas Beck

Rasmus K Otto

Viktor Glendrup

Viktor Ehlers

Oliver Lyngaa

Mads Petersen

Daniel Benjovitz

Niklas Busk

Abdoulie Manneh

Mikkel Hørby

Nicolas Frøidt

Frederik Christensen

Mathias Frost

Thobias Nielsen

Tobias Abrahamsen