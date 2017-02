Forslag Rødovre Port

Der er borgermøde om Rødovre Port den 28. september klokken 19 på Rødovregaard. Foto: Presse fra Rødovre Kommune

læserbrev Som beboere i Rødovre Syd er vi glade for at se, at der bliver tænkt i nye visioner omkring Rødovre Stationscenter, som afgjort trænger til nyt liv – også i form af blomstrene butikker.

Af Michael Larsen, Jørgen E. Gengel og T-M Kjær Beboere i Ruskær 2

Umiddelbart positivt at tænke på med en spændende byfornyelse, der kan trække flere ressourcestærke borgere til Rødovre Syd, selvom det bliver en lang sej periode med voldsom støjbelastninger for os, der bor i baghaven af byggeriet. Og så kommer det helt store ‘men’.

Planen leder lidt tankerne hen på nogle politikere og en stadsarkitekt, der har fået en anelse storhedsvanvid, og som partout ønsker et monument som deres eftermæle, med “de nye tårne mod Rødovre Syd”.

Højhuse på vej

Tre store tårne – det højeste på 19 etager super tæt placeret på et mindre areal er en ting, kunne to mindre beboelsestårne på 8 – 10 etager ikke være nok?

Hvorfor er det nu lige, at der ikke bliver bygget et højhus ved Damhussøen?

Artiklen i bladet ”Sammen om Rødovre” beskriver, at byggeriet er inspireret af Highline i New York, hvilket jo lyder meget ambitiøst og ultra moderne. Smag er selvfølgelig subjektivt, men tankerne ledes lidt hen imod den mindre vellykkede del af Ørestad, hvor ord som ”smuk” og ”hyggelig” ligger meget fjernt i beskrivelsen af de gråtonede moderne betonlignende kasser uden sjæl.

Der bliver tænkt på støjskærm til de nye bebyggelser i forhold til jernbanen – noget som beboerne i Kærerne tidligere forgæves har efterlyst – det er der nu penge til omkring denne nye bebyggelse.

Så er det vel en selvfølge, at denne nye støjskærm fortsætter hen langs resten af jernbanestrækningen, ned til midt på Storekær, hvor Brøndby Kommune starter?

Nyt signalanlæg

Ifølge ”Tillæg til Kommunplan 2014, punkt 8.1 Trafik”.

Anbefales det kraftigt, at der etableres et signalanlæg i krydset Agerkær/Avedøre Havnevej, eftersom at Storekær bliver lukket af for bilister over broen til/fra Avedøre Havnevej.

Dette nye signalanlæg er afgjort vigtigt for bilisterne i Kærerne og Brøndbyøster, da vi ellers kun ville have Nørrekær som forbindelse til Avedøre Havnevej, og en voldsom øget trafikbelastning på den vej ville skabe kaos for både cyklister og bilister, især i myldretrafikken.

Det fremgår dog ikke tydeligt af teksten, hvorvidt der kommer både højre- og venstresvingbaner i det nye kryds?

Hvordan bliver beboersammensætning i det nye byggeri?

Hvor stor del af byggeriet vil Rødovre Kommune forlange at have anvisningsret?

Der er i forvejen sociale problemer i Kærerne (on/off) – så det er relevant for området, at der ikke tilføres ”nye sociale udfordringer” med den åbenlyse risiko at skræmme mulige købestærke borgere væk fra området.

Vi opfordrer alle borgere, der kommer til at blive berørt af dette kæmpe byggeri i Rødovre Syd til at gå ind på Rødovre Kommunes hjemmeside og

læse om Rødovre Port.

Mød op til borgermødet den 28. september på Rødovregaard og stil spørgsmål, der kræver mere uddybende svar fra de ansvarlige politikere, således at vi kan få en konstruktiv dialog på mødet og eventuelt kan påvirke den endelige beslutningsproces.

