Ny port til diskussion

På onsdag er der borgermøde om projektet ved Rødovre Station.

Af Christian Valsted

Tre tårne på henholdsvis 14, 16 og 19 etager, lav bebyggelse og en forplads ved det nedbrændte stationscenter og en gangbro over havnevejen til at binde det hele sammen.

Planerne for ’Rødovre Port’ er spektakulære, og vil, hvis de bliver ført ud i livet, ændre hele området ved Rødovre Station markant.

Forslaget til lokalplanen er i høring frem til den 2. november, men hvis du ikke kan vente helt til november med at vide mere om projektet eller give din mening til kende om Rødovres kommende indgang, er der for de interesserede borgermøde om ’Rødovre Port’ onsdag i næste uge.

Borgermødet finder sted i Loen på Rødovregaard fra klokken 19 til 21, hvor Rødovre Kommunes stadsarkitekt Bjarne Rieckmann og rådgivende arkitekt Jan Albrechtsen fra Tegnestuen Vandkunsten vil fortælle om projektet. Borgmester Erik Nielsen (S) vil styre borgermødet og samtidig fortælle nærmere om kommunens generelle byudvikling.

