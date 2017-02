I kø til boliger på Tivoligrunden

Proximus A/S har tidligere oplyst, at de forventer at starte salget af de nye boliger, når de står færdigopført i begyndelsen af 2017.

damhus tivoli Interessen for at bo med udsigt ud over Damhussøen er stor. Op mod 30 interesserede købere skulle allerede stå på venteliste til en bolig på den omdiskuterede grund.

Af Christian Valsted

Der er tilsyneladende rift om de kommende boliger på Tivoligrunden.

Ejendomsselskabet Proximus A/S har købt den store Tivoligrund ved indgangen til Rødovre, og selskabet forventer fortsat, at byggeriet kan begynde i første halvår af 2016.

Administrerende direktør Jes J. Petersen fortæller, at arbejdet med at udforme de 48 lejligheder og rækkehuse stadig er i gang, og at det på nuværende tidspunkt er for tidligt at fortælle om de konkrete planer.

”Vi er stadig på et tidligt stadie i processen,” siger han.

I kø for at købe

På trods af manglende information skorter det ikke på interesse.

De nye ejere af den medieomblæste grund, der tidligere husede Damhus Tivoli, har allerede fået 30 henvendelser fra købere, der gerne vil have fingrene i en af de kommende boliger på grunden.

”Vi er blevet kontaktet af temmelig mange mennesker, der nu er skrevet op til en bolig,” siger Jes J. Petersen, der fortsat venter på en byggetilladelse fra Rødovre Kommune, men altså kan glæde sig over, at mange af de kommende lejligheder måske allerede har solgt sig selv.

”Det er dejligt med interesse, men om henvendelserne også ender med et salg, er langt fra sikkert,” siger Jes. J. Petersen, der til gengæld ikke er i tvivl om, hvorfor op mod 30 personer allerede på nuværende tidspunkt har vist interesse for projektet.

”Det er en unik beliggenhed, og vi har hele tiden haft en forventning om, at stedet vil være interessent for mange,” slutter Jes J. Petersen.

Byens bedste grund

Kun et stenkast fra den tidligere forlystelsespark, kan ejendomsmægler Gabriel Barløse fra DK Boligsalg på Damhustorvet følge med i udviklingen fra sit skrivebord.

Han har selv haft flere henvendelser fra interesserede købere, og han er ikke et øjeblik i tvivl om, hvorfor interessen for boligerne er stor.

“Det er uden tvivl Rødovres bedste beliggenhed. Jeg har både været i kontakt med lokale borgere og folk udefra, der vil høre mere om lejlighederne. De kommer til at have en unik udsigt til søen, men priserne er billigere end i København,” siger Gabriel Barløse.

