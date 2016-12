Sådan bliver det nye Vestbad

Med 14 stemmer for og fire i mod har politikerne i Rødovres Kommunalbestyrelse godkendt det projektforslag, der vil ændre udseendet på det fælleskommunale bad radikalt.

Vestbad er ejet af Rødovre Kommune og Brøndby Kommune, og i aften er det politikerne i Brøndbys kommunalbestyrelse der skal beslutte, om det nu også er en god idé at renovere og ombygge Vestbad for sammenlagt 69,5 millioner kroner.

Da sagen blev drøftet lokalt stemte Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti ja til projektforslaget, mens de Konservative og Venstre stemte nej.

Væk med det store bassin

I projektforslaget bliver det store 50 meter bassin nedlagt. Morgensvømmerne i Vestbad har kæmpet i hærdigt for bevare det lange bassin, og netop nedlæggelsen af 50 meter bassinet var en af grundene til, at Venstre ikke kunne stemme for projektet.

”Når man fjerner en tredjedel af kapaciteten til motionssvømning, er vi bange for, at der kommer et kapacitetsproblem og at motionssvømmerne vil søge andre svømmehaller. Vi kan ikke stemme for,” lød det blandt andet fra Claus Gisselmann Olsen, der også efterlyste en decideret brugerundersøgelse.

Kære venner, I har sovet i timen

De Konservative stemte også nej til planerne for det nye Vestbad. Partiet synes helt overordnet at projektet er for dyrt, og Chris Lassen Jensen fortalte på mødet, at han havde svært ved at gennemskue hvad der er renovering, og hvad der er udvidelse.

”Hvorfor ændrer vi og omlægger bassinet? Vi mangler en forretningsplan, der viser hvad vi får ud af at bruge så mange millioner. Derfor kan vi stadig ikke støtte projektet,” fortalte Chris Lassen Jensen på mødet. En udmelding der vakte stor undren hos formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Jan Kongebro (S).

”Kære venner, I har sovet i timen. I har været med til at vedtage budgettet for 2016 og nu stemmer I imod det,” sagde Jan Kongebro.

Klatrevæg og varmtvandsbassin

Vestbad blev indviet med pomp og pragt i 1958, og i 1970 blev badet udvidet med motionscenter, cafeteria og et indendørs 50 meter bassin.

Den forstående renovering er dog klart den største, og den er på sin vis tvungen. Alle danske svømmehaller skal senest den 1. juli 2017 opfylde en række hygiejne- og miljøkrav. Krav som Vestbad ikke opfylder. Samtidig har vandbehandlingsanlægget, omklædningsområdet og bassinkonstruktionen brug for en gennemgribende renovering.

Hvis Rødovre og Brøndby Kommune vælger at renovere Vestbad i dens nuværende form, vil den samlede regning ifølge Jan Kongebro næsten blive den samme. Derfor faldt valget på den model, der nu tager livet af det store bassin, men i stedet giver plads til et nyt 25 meter bassin, et varmtvandsbassin til blandt andet genoptræning og babysvømning, og et dybvandsbassin med klatrevæg og mulighed for dykkertræning og undervandsrugby.

”Det havde stort set kostet det samme, hvis vi kun skulle renovere 50 meter bassinet. Vi stod i en situation, hvor vi kunne få alt det andet med, og derfor valgte vi den model. Det har også været et markant ønske fra vores ældre at få et varmvandsbassin, og det får vi nu,” fortæller Jan Kongebro.

Hvis forslaget bliver stemt igennem i aften i Brøndby Kommune, er planen at renoveringen skal begynde i december måned i år.