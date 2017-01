Dengang i Islev for 100 år siden

Gården lå i Islev nordligste del, og ifølge Ebbe Hinz, der var bestyrelsesmedlem i Rødovre Lokalhistoriske Samling i 1991, er børnene måske blevet placeret i den flotte charabanc for fotografens skyld.

”Normalt har børnene nok ikke fået lov til at sidde i den fine charabanc, men har måttet klare sig med den lille legevogn i baggrunden,” udtalte Ebbe Hinz om billedet til Rødovre Avis i 1991.

Drengen med matroshuen er 5-årige Tage Røn Jørgensen. Han overtog senere gartneriet efter sin far og drev det i en lang årrække frem til 1964, hvor det altså blev revet ned.

”Lige indtil sin død boede Tage Røn Jørgensen i Rødovre. Han var aktiv i kulturelle og politiske sammenhænge,” udtalte Ebbe Hinz om den lille dreng på billedet, da Rødovre Avis bragte billedet i 1991.

Som en sjov lille bonusinfo kan det nævnes, at Tage Røn Jørgensen var den første elev, der blev indskrevet i skolens protokol, da Islev Skole stod færdig i 1917. CV