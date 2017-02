UNGFEST en succes

Foto: Red.

Ungfest Viften var fyldt til randen med dansende teenagere, da den første UNGFEST Rødovre bragede gennem natten i fredags. Nu er flere fester på vej. (SE VIDEO FRA FESTEN)

Af André Bentsen

Musikken var så højt, at man kunne høre den helt henne ved Langhuset, da Viften i fredags åbnede op for en ny tradtion. UNGFEST Rødovre foregiver ikke at være andet end navnet dækker over. Fest for unge i Rødovre.

Rødovre Kommune vil gerne slå et slag for den unge teenagegruppe, og med hjælp fra Viften, Lokal Nyt og DJ FLæske banket en flot fest op på få uger midt i vinterferien.

Alligevel var der 700 dansende fødder på gulvet foran scenen, hvor aftenens hovednavn, Anders K fra Too Many Left Hands viste, hvorfor han hitter på alle de store klubber netop nu.

“Jeg er selv født og opvokset i Rødovre. Dengang skete der en masse for min generation, men jeg har hørt det ikke er sådan mere. Derfor er jeg glad for at komme og kunne støtte op om projektet her,” siger Anders K.

På pigetoilettet opsummerer Pipi-Nana fra Nyager Skole, der hjalp med at arrangere festen for at tjene penge til klassekassen:

“Det er fedt, at vi er en klasse fra Rødovre, der holder den her fest, og møder nogle mennesker fra andre skoler som vi ikke kender normalt. Jeg håber, at der vil komme mange flere fester, og at forskellige unge på skift, kan få lov til at være med og få ansvar.”

[yt]ZFiWO5e-qIE[/yt]

