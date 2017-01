Ny lov kan lukke radioen i Rødovre

2016 bliver et skæbneår for lokalradioerne i Rødovre. Der er nemlig kun én FM frekvens i Rødovre, og dét kan blive et problem for de mange lokalradioer.

I årevis har frekvensen 105,9 MHz ellers været delt mellem den private Copenhagen FM (tidligere Radio Rødovre, red.) på den ene side og de frivilligt drevne RødovreKanalen, Demokratiradioen og Radio Payvand på den anden.

Hele næste år bruger Kulturministeriet nemlig på at overveje at fjerne den mulighed. Hvis ikke de ændrer mening, kan kommercielle og ikke-

kommercielle lokalradioer nemlig ikke sende på samme FM frekvens fra udgangen af 2017, og da Copenhagen FM er kommerciel og øvrige lokalradioer er ikke-kommercielle, skal 105,9 MHz, som den eneste FM frekvens i Rødovre, efter forslaget, tilfalde de ikke-kommercielle lokalradioer og Copenhagen FM risikerer at måtte lukke lokalt som FM radio

”Folketingets medieordførere og kulturministeren har med et nyt forslag til bekendtgørelse sat lokalradioerne i Rødovre i en ganske alvorlig situation, men vi håber og tror, at det gode sendesamarbejde mellem alle lokalradioerne kan fortsætte også efter 2016,” siger RødovreKanalens formand Ole Mathiasen, men intet er afgjort endnu.

Får licensmidler

Loven siger, at ministeren kan adskille kommerciel og ikke-kommerciel, fordi de er forskellige. De frivillige får en del af licensmidlerne, mens Copenhagen FMlever af annoncer.

”Det er de kommercielle radioer i Danmark, der selv gerne vil adskille tingene, men lige her i Rødovre har vi et godt samarbejde, og kun én kanal at deles om. Det bliver svært, hvis vi frivillige lokalradioer skal sende 168 timer om ugen. Lige nu producerer vi kun 45 timer, og der er regler om genudsendelser. Vi har ikke råd til bare at spille musik,” siger han.

Vi lukker ikke radioen

På Copenhagen FM har man is i maven.

”Selv hvis ministeriet beslutter, at vi ikke længere må sende på vores gamle frekvens, som vi har haft i en evighed, så skal vi nok klare den. Der er en ledig frekvens i Brøndby og en ledig frekvens i Vanløse man kan søge, og jeg er sikker på, at vores trofaste lyttere, nok skal følge med,” siger stationsleder, Tanja Haddaoui.

Hun er ikke bekymret for, at andre radiostationer vil søge de samme frekvenser, når boet skal gøres op efter ændringerne i loven.

”Man vil skele til vores mange års erfaring og succes med at lave radio og andre arrangementer for borgerne, så jeg tror ikke, man kommer til at tage en beslutning, der vil lukke os. Enten får vi dispensation til at dele frekvensen, som vi altid har gjort, eller også tror jeg, de vil se velvilligt på vores ansøgning om at få en af de andre frekvenser,” vurderer Tanja Haddaoui. Noget tyder på, at hun har ret. Kort før deadline besluttede Folketinget nemlig at udsætte beslutningen til udgangen af 2017.