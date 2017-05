Rødovre Stationscenter solgt

Kommunalbestyrelsen skal snart godkende et køb af Rødovre Stationscenter. Ny bydel er på vej. Foto: Brian Poulsen

Rødovre City Køberne af Rødovre Stationscenter planlægger grønne boliger og erhverv, som kan lokke nye borgere til, og gøre eksisterende borgere stolte.

Af André Bentsen

Som en anden fugl Fønix kan der allerede om få år rejse sig flotte nye boliger op af asken i Rødovre Stationscenter.

Det er snart to år siden, at Danmarks første overdækkede stationscenter nedbrændte, men nu har en ny køber meldt sig på banen.

Grundens ejer, den almene boligorganisation AAB, har nemlig indgået en betinget salgsaftale med selskabet Rødovre City Aps.

Det er ikke mindst udviklingen i resten af Rødovre, der har sat skub i salget.

”Rødovre er inde i en fantastisk udvikling med projekter i både IrmaByen og Islev. Spørger man en hvilken som helst ejendomsmægler, vil de alle sige, at det er i Rødovre, at tingene sker. Priserne er til at betale, og det er en god kommune for børn og familier,” siger direktør i Rødovre City Aps, Rasmus Storgaard.

I Rødovre glæder borgmester Erik Nielsen sig over, at der endelig sker noget i den udbrændte bydel.

”Det er glædeligt, at vi nu ser ud til at slippe af med den brandtomt, der har skæmmet området i så lang tid. Grunden har været en klods om benet på AAB i flere år, men nu kan de endelig komme videre og Rødovre kan få et område, hvor der er liv og mennesker,” siger borgmester Erik Nielsen (S).

Det garanterer Rasmus Storgaard, at der gør.

I omegnen af 300 nye boliger kan der blive tale om, men så er der også plads til andre ting, der kan tiltrække borgerne.

”Planen er både at bygge boliger, erhverv, ungdomsboliger og gøre plads til spændende aktiviteter. Rødovre City bliver en flot indgang til Rødovre, som borgerne kan være stolte af, og som vil tiltrække nye indbyggere. Vi vil bygge et vartegn, ” understreger Rasmus Storgaard.

Han afslører, at det bliver ’Vandkunsten’, der kommer til at stå bag tegningerne, hvor der også er tænkt på alt fra grønne områder og tage til ladestationer til el-biler ind.

”Nu skal der laves et forslag til en lokalplan, som kommunalbestyrelsen skal godkende, men jeg kan godt love, at der i år 2017 kommer til at ske en masse,” siger Rasmus Storgaard, der selv bor i Rødovre.

