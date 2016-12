Økonomien står skærende skarpt i centrum for Rødovre Mighty Bulls. Gælden skal væk, og det er et ’must’ før der tænkes sportsligt. Med andre ord fortsættes den økonomisk ansvarlige kurs, som der har været under direktør Brian Møller.

Mark Elvius, der er revisor hos Revision & Data A/S, har en klar målsætning for Rødovre Mighty Bulls ApS.

”Selskabet skal være gældfri og så skal egenkapitalen opbygges,” siger han kort og kontant, inden han uddyber, hvordan det skal indfries.

”Målsætningen opnås via sponsorindtægter, som er steget sammenlignet med sidste sæson, i øvrigt ligesom spillerbudgettet.”

”Jeg vil dog gerne slå fast, at en større økonomi ikke nødvendigvis betyder dyre spillere fra hverken Danmark eller udlandet. Vi skal have styrket administrationen, som i dag, lønmæssigt, består af Brian Møller.”

”Der er et kæmpe arbejde i administrationen, og vi har kun én lønnet person. En lønnet sportschef og assistenttræner ville også være på sin plads og ikke mindst nogle lønnede sponsorsælgere og personer på kontoret,” mener Elvius, der også gerne ser forbedringer i Arenaen.

”Vi kunne også bruge en styrket økonomi til at forbedre lyd, lys og kube med mere i Arenaen. Det vil give en større oplevelse for tilskuerne, når de er til ishockey i Rødovre.”

En hovedponsor skal være stor

Der er vist en klar styrkelse af administrationen, og Mighty Bulls har haft en pæn økonomi, der er en bedre TV-dækning for dansk ishockey og de sportslige resultater har år efter år oversteget forventningerne. Derfor kan man undre sig over, at der endnu ikke kommet en hovedsponsor for Rødovre Mighty Bulls.

”Vi har været tæt på mange gange, og vi håber og arbejder på det hele tiden, men det er ikke nemt. DIU havde eksempelvis meget svært at finde en efterfølger af AL Bank. Det skyldes især, at der er mange klubber og ligaer, der har meget mere TV-tid end ishockey. Så det er ikke en let opgave,” slår Elvius fast. Han fortsætter:

”Det er vores opfattelse, at andre klubber på Sjælland, som har fået en hovedsponsor, måske har sat overliggeren for lavt. Hvis man vil være hovedsponor i Rødovre skal man gerne over 500.000 kroner i rede penge, før vi i Rødovre kalder en virksomhed for hovedsponsor. Det har vi desværre stadig ikke, men vi har flere i kategorien lige under. Så en hovedsponsor skal være stor.”

Nye sportslige målsætninger

Økonomien spiller også en rolle, når det gælder de sportslige ambitioner, og en plads i en DM-finale er formentlig ikke lige indenfor rækkevidde.

”Ishockey er en sport, hvor økonomi spiller en stor rolle i forhold til de sportslige resultater. Det er jo ingen hemmelighed, at klubberne vest fra Storebælt har et langt større budget end os, så lige nu ville det være noget af en vovet målsætning at melde ud, vi er i en DM finale indenfor tre år,” mener Mark Elvius.

Kortsigtet har Mighty Bulls skruet op for de sportslige målsætninger.

”I indeværende sæson har er vi godt tilfredse. Såfremt stillingen lige nu holder, så opfylder vi de to sportslige målsætninger, om at nå slutspillet samt slutte bedst af de sjællandske hold. Desuden var det et flot plus at nå semifinalen i Metal Cup, hvor kun sort uheld betød, vi ikke kom i pokalfinalen. Når vi allerede nu er klar til slutspillet, er vores nye målsætning selvfølgelig at komme videre fra kvartfinalen.”

Stor milliongæld

Da Brian Møller kom til Rødovre Mighty Bulls var det en virksomhed på randen af konkurs. Personligt sad jeg i bestyrelsen, og der var gæld på en anselig størrelse. Kommunen lånte RMB kapital, så de akutte regninger kunne blive betalt, men ud over lånet var der stadig gæld til andre kreditorer som SKAT, der ikke havde fået moms.

”Det er rigtigt og ledelsen har, sammen med bestyrelsen, med stor succes valgt at afdrage og betale meget store udgifter, imens man også har drevet klubben. Det tager altså tid i en ishockeyklub af vores størrelse at afdrage så mange millioner kroner. Det tror jeg ikke, at særlig mange tænker over, fordi de gode gamle gulddage og savnet der af overskygger den sunde fornuft.”

”Normalt ville det været bedst at lade en virksomhed gå konkurs, når man var i den situation som Mighty Bulls var i, for økonomien har været en meget tung møllesten at have om halsen. Hvis man dengang havde valgt at gå konkurs, havde det betydet, at Rødovre Ishockey var blevet udelukket i to år fra eliteishockey. Og så er spørgsmålet, om man overhovedet var kommet tilbage til dansk eliteishockey,” ræsonnerer Mark Elvius. Han fortsætter:

”Det har været og er særdeles hårdt at drive et selskab normalt og på samme tid afdrage et kæmpe stort lån, som Møller overtog, da han blev bedt om at træde ind som direktør. Der var meget, der skulle rettes op på og der skulle træffes nogle særdeles hårde beslutninger, som ikke var populære.” ”Så anpartshaverne og bestyrelsen er meget taknemmelige for det arbejde, Møller har gjort. Samtidig glæder vi os over, at de sportslige resultater heller ikke er udeblevet.” slutter Mark Elvius.