Lille overskud hos tyrene

Regnskabet for sæsonen 2013-2014 for Rødovre Mighty Bulls er færdigt, og det viser et beskedent overskud på 25.587 kroner.

Det er altid positivt med overskud, og med tanke på, at man i Rødovre Mighty Bulls har en markant mangel på sponsorer og ikke mindst en hovedsponsor, er det et fornuftigt resultat.

Men der er udfordringer, og man kan ikke undgå at blive bekymret over fremtiden, hvis sponsorerne ikke snart finder vej til Rødovres sportslige flagskib.

Bekymringerne er især, at Rødovre Mighty Bulls stadig har et lån hos kommunen og skylder 1,1 millioner kroner. Personligt så jeg gerne, at man afskrev denne gæld fra kommunens side. Det vil give økonomisk ro i ishockey-virksomheden.

En anden bekymring er, at der stadig ikke er nye storsponsorer, der finder Rødovre Mighty Bulls så interessant, at de vil indgå en kontrakt. Det må undrer for salgsvaren er altså i orden:

En stærk base af tilskuere (især sammenlignet med resten af de sjællandske hold)

En positiv økonomi gennem flere år

Ingen uheldige/negative overskrifter

Flotte sportslige resultater trods en mager økonomi

En formidabel evne til at udvikle danske spillere, oftest fra egne rækker

Acceptable sponsorfaciliteter

TV-dækning som er stigende

Rødovre Mighty Bulls er en succes, og hvilket firma med økonomien i orden er ikke interesseret i at samarbejde med et succesfuldt sportshold i en liga, der, trods alt, ikke er usynlig?

Bekymringerne er især store hos mig med tanke på, at hvis det talentfulde hold i indeværende sæson ikke slår til og ikke når målsætningen om en kvartfinale i denne sæsons jævnbyrdige liga, så ligner det et underskud. I sidste sæson var der ’kun’ et driftsoverskud på godt 25.000 kroner, hvilket må betyde, at et serie-nederlag over fire kampe i kvartfinalen havde givet et underskud. Så er økonomien virkelig sårbar.

Men denne konklusion er formand for Rødovre Mighty Bulls’ bestyrelse Mark Elvius ikke enig i.

”Sådan kan vi ikke stille det op, for der er flere omkostninger forbundet med at komme langt i slutspillet. Alene transporten på fire kampe til Aalborg er omkostningstungt. Så det er ikke nødvendigvis, at vi havde haft underskud, hvis vi havde spillet færre kvartfinalekampe,” siger formand Mark Elvius.

Al gæld er bekymrende

Han er dog enig i, at gælden til Rødovre Kommune ulmer under økonomien.

”Det er jo en gæld som var nødvendig, hvis Rødovre Mighty Bulls ikke skulle lukkes, og så er den fra før min tid. Men jeg vil godt indrømme, at al gæld er bekymrende for mig, uanset om det er den ene eller anden slags.”

Ser man tilbage på æren med Brian Møller som direktør, så er økonomien stabiliseret. Men i dag savnes der visioner. En plads i kvartfinalen er efterhånden for lidt, og mange fans er ved at miste tålmodigheden. De vil have mere.

”Den nye bestyrelsen har visioner, og jeg regner med, at vi snart kan melde noget ud. Vi har interne målsætninger, som vi holder for os selv, og indtil vi er klar officielt med nye målsætninger, så udtaler vi os ikke,” siger Mark Elvius, der ikke vil tale om eventuelle sponsorer kunne være på vej.

I beretningen står der, at I med stolthed præsenterer et overskud. Er I virkelig stolte over at komme ud med 25.000 kroner på driften?

”Når man ser på de andre klubbers økonomi sammenholdt med, at vi åbenbart har ligaens mindste budget og den konkurrence, som vi er oppe mod her på Sjælland, så er der rigtig god grund til at være stolt over det her resultat,” slutter formand for Rødovre Mighty Bulls bestyrelse, Mark Elvius

Rødovre Mighty Bulls bestyrelse består i dag af: Mark Elvius, Per Jeppesen, Gert Hansen og Kim Bønding.