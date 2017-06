Niels Kjøller er død Foto: Arkiv

mindeord Vicekriminalinspektør, Niels Kjøller, Hvidovre, er død efter længere tids sygdom. Han blev 73 år.

Af Helge Møller

I hele sin karriere var han tilknyttet kriminalpolitiet i Hvidovre.

Niels Kjøller blev landskendt, da han sammen med sin makker gennem mange år i 1971 anholdt de to berygtede smuglere Bent Ricardo og Alexander Blask. Et års tid senere kom han igen på forsiderne, idet han sammen med makkeren blev tiltalt i en sag, hvor de havde 90 narkotikahandlere siddende i Vestre fængsel.

De fængslede havde aftalt, af de to skulle knaldes, men aftalerne blev afsløret under retssagen. Og de to blev frikendt. Senere blev Niels Kjøller igen landskendt, da det var ham, der ledede efterforskningen i Peter Lundin sagen fra Rødovre.

Niels Kjøller var meget utilfreds med, at han skulle pensioneres som 63-årig, men sådan var reglementet. Han mente, at kan kunne gøre gavn i kriminalpolitiet i mange år endnu. Han fik et job på den amerikanske ambassade et par år. Og da der stadig var megen energi, der skulle ud, gik han i gang med at skrive en bog om sit liv blandt mordere og røvere. Det gav arbejde som medarbejder på ugebladet Ude og Hjemme, hvor han skrev om kriminalsager, ligesom han blev inviteret til at holde foredrag rundt omkring i landet.

Ægte krimibøger

Skriverierne sammen med journalist Palle Bruus Jensen førte videre til bogen “Karen”, gangsterpige under besættelsen, og “Det kostede dem livet” en bog om ni dræbte bornholmske modstandsfolk.

Bornholms historie optog ham meget. Kjøller var født på en gård i Østerlars, og havde mange venner på øen. Niels Kjøller var sine venners ven, og hans venskab vil blive savnet.

Han efterlader sin hustru Helvig, som fulgte hans sidste kamp mod døden, sine to sønner og fire børnebørn.

