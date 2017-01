Lopper i centrum for 50. gang

200 gratis voksenstadepladser, 50 børnestadepladser og levende musik. Som altid bliver der travlt i Rødovre Centrum, når Vestvoldgildet holdet loppemarked. Alligevel bliver atmosfæren en smule mere intens den 11. marts. Her er det nemlig 50. gang, at der er loppemarked i centret, og arrangørerne forventer fart over feltet fra start til slut, fra klokken 9.00 til 15.00.

“Kom og gør et godt fund til loppemarkedet, der er noget for enhver smag og pengepung, og selvfølgelig er der som altid den gode musikunderholdning af ‘De gode mænd’,” opfordrer gildebror, Arne Strøm Madsen.

“Vestvoldgildet håber der vil komme rigtig mange besøgende til Rødovre Centrum søndag den 11. marts, der er så hyggelig en stemning, og der er mange boder med meget der kan friste til en billig penge. Og glem så ikke, at der også er masser af brugt legetøj til salg på børnestadepladserne,” fortsætter han.

Donationer

Det er Vestvoldgildet, der står for udlejningen af staderne, og det har i årenes løb tjent flere gode formål. Gildet har derved fået den økonomiske baggrund for bl.a. at kunne afholde et årligt ulveløb i Brøndby- skoven for de mindre spejdere, og hvert år uddele beløb til humanitære organisationer og lokale spejdergrupper. Det årlige beløb har i de sidste år været på ca. 100.000 kr., som fortrinsvis uddeles ved Vestvoldgildets årlige fødselsdagsfest i september. De sidste par år har der været store donationer á 30.000 kr. til blandt andet Glostrup Hospitals klovne, Julemærkehjemmet i Ølsted og Natteravnene i Rødovre.