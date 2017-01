Nu summer det af liv i Kærene

Et nytænkende socialt boligprojekt har i løbet af foråret bragt beboere fra Kærene og Bybjerget tæt på hinanden. Med støtte fra Rødovre Kommune har Styregruppen i Kærene og Bybjerget, i samarbejde foreningen Bybi, startet et projekt, hvor områdets beboere hovedkuls har kastet sig ud i biavl og slyngning af honning. Forløbet startede op i marts måned, hvor over 20 beboere startede med at få en introduktion til hele projektet og ugentligt har de mødtes i Café Biblioteket for at blive kloge på bier, flora og for at samle og male bikasser. I starten af maj måned ankom de 10 bifamilier til søen ved Storekær, og siden har de summet rundt i området for at indsamle blomsterstøv til honningproduktionen.

“Mange forskellige borgergrupper – både ressourcestærke og udsatte grupper bliver involveret i fælles aktiviteter, der styrker sammenhængskraften i området samt medvirker til, at udsatte grupper får indsigt i en arbejdsindsats, hvor de får ansvar for drift af biarvl, hvor man er afhængig af hinanden og det arbejde, der fører med en drift af biavl,” siger formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Britt Jensen (A), der selv er vild med honning og derfor glæder sig til at følge projektet og få lov at smage de søde sager, når der senere på året skal slynges honning til den helt store guldmedalje.

Halvt ton honning

Efter planen skal der slynges honning i starten af juli og igen til august. De 10 bistader forventes at kunne levere et sted mellem 25-50 kilo honning pr. stade, hvilket kan ende med 500 kilo honning. Susanne Mikkelsen, der er boligsocial koordinator i styregruppen i Kærene og By- bjerget, forsikrer imidlertid, at selve projektet ikke er sat i Verden for honningens skyld.

“Det er en sidegevinst. Honningen kommer vi til at sælge ud af i Café Biblioteket, så alle i området kan smage den. Vi håber at kunne tjene lidt på salget af honning, men projektet handler først og fremmest om at skabe sociale netværk med andre i området og prøve nye udfordrin- ger,” siger hun.

Sjov Idé

Og det er ikke kun Susanne Mikkelsen og Britt Jensen, der finder biprojektet interessant. 38-årige Jesper Jürgensen fra Bybjerget så tilfældigt et opslag om projektet, og er nu en af de i alt 20 biavlere, der siden marts måned har været fritidsbiavlere i deres egen baghave.

“Jeg har altid interesseret mig for insekter, så det er et interessant projekt. Samtidig møder man andre mennesker på en ny måde. Hele projekter har så mange gode idéer og gode sociale aspekter,” siger Jesper.