Rødovre indfører nye gamle parkeringsregler

parkering For at undgå parkeringsforbud på de fleste af Rødovres villaveje har kommunen indført nye parkeringsregler, så det igen er de gamle parkeringsregler, der gælder. Forvirret? Så træk håndbremsen og parkér på fortovet.

Af André Bentsen

Det har altid været forvirrende at holde styr på parkeringsreglerne i de forskellige byer.

Reglerne har skiftet fra kommune til kommune om man måtte parkere delvist på fortovet eller ej. I Rødovre måtte man godt, i København, måtte man ikke.

Den 1. marts blev det ulovligt at parkere delvist på fortovet i hele Danmark. En lovændring, der har skabt uro blandt grundejerne i Rødovre.

“Rødovre Kommune har mange mindre villaveje som er forholdsvist smalle. Hvis vi kun skulle parkere på kørebanen ville det betyde, at der mange steder ikke ville være plads nok på vejen, til at vores renovationsbiler, servicebusen, brandbiler og andre større køretøjer kunne komme frem. Parkeringerne ville derved alligevel i realiteten blive ulovlige fordi der ikke kunne sikres tilstrækkeligt med plads på vejen til den øvrige færdsel,” siger formand for Teknik- og Miljøudvalget, Svend Erik Pedersen (F).

Rødovre Kommune har derfor indført nye lokale parkeringsregler, så det igen er de gamle regler, der gælder på byens veje og fortove.

“Det skal dog understreges, at det fortsat ikke er tilladt at parkere så langt inde på fortovet at det er til gene og ulempe for de gående på fortovet,” understreger,” Svend Erik Pedersen.

