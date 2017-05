Politisk plat på Damhus-debat

Foto: Brian Poulsen

detat Bølgerne går højt i diskussionerne om udviklingen af Damhus-området. Det er helt fint, at der er diskussioner om byudviklingen. Men det er meget ufint, når de konservative endnu en gang forsøger at slå politisk plat på en sag ved at rette en personlig og urimelig kritik mod borgmesteren.

Af Michel Berg og Britt Jensen, Socialdemokraterne

Det er helt ude i hampen, når konservative kræfter antyder, at en grundejer kan købe sig til et højhus. De konservative skulle i stedet erkende, at vi er uenige og interessere sig lidt for sagens substans.

God demokratisk proces

Selvom de konservative ikke vil acceptere det, er der faktisk fuld gang i den demokratiske proces omkring udviklingen af Damhus-området – Damhus Kroen, torvet og den tidligere tivoli-grund. Der har været en rigtig god proces omkring forhøringen, hvor borgerne er blevet spurgt om, hvordan de helst ser, at området bliver udviklet – inden man overhovedet går i gang med at arbejde på et nyt forslag. Der blev bl.a. afholdt et borgermøde på Ørbygaard, hvor ca. 150 borgere deltog, og her var der et klart ønske om, at vi skal have udviklet området, så det får en større kvalitet, og at der bliver tænkt nyt. Da sagen skulle behandles i Kommunalbestyrelsen i september 2013 valgte de konservative desværre at overhøre det klare ønske fra borgerne. Selvom Damhus Tivoli er lukket, og nu bare står og bliver mere og mere faldefærdigt for hver dag der går, ville de konservative ikke være med til at give nye muligheder for at udvikle på den private grund. Det er en meget reaktionær tilgang til byudvikling, som ville være direkte skadeligt for vores kommune, hvis det blev praktiseret. Der er da heller ikke andre partier i Kommunalbestyrelsen, der har den holdning.

Der kommer ikke et højhus

Derfor har det store flertal i Kommunalbestyrelsen sat forvaltningen i gang med at udarbejde et nyt lokalplanforslag på baggrund af nogle af de gennemgående input fra borgermødet. Det er bl.a., at der skal være offentlig adgang til den tidligere tivoligrund, torvet skal udvikles, og et nyt boligbyggeri skal ikke være så højt, som der var lagt op til i det tidligere planforslag. Man kan kun gisne om, hvorfor de konservative bliver ved og ved med at gentage usandheder om, at borgmesteren vil have et højhus på grunden – selvom borgmesteren klart og tydeligt har været ude at sige, at det ikke kan komme på tale, at der kommer et højhus. Borgmesteren har nævnt det flere gange i lokalavisen, og det blev sagt på borgermødet på Ørbygaard. Det er desværre ikke første gang i politik, at der er nogen, der falder så dybt, at de tyer til den slags papegøjemetoder for at skabe myter – men den slags hører altså ikke til i Rødovre.

Vi skal udvikle og investere

Det er tydeligt for enhver, at de konservative ikke ønsker at udvikle området. Det gør vi. Heldigvis var det også meldingen fra hovedparten af de mange engagerede borgere, der var aktive i forhøringen. Vi tror på, vi kan få et bedre Rødovre, hvis vi investerer i området og udvikler det. Og vi er helt sikre på, at når vi står på den anden side af denne proces, kan vi se, at den rigtige vej var at nytænke, udvikle og investere i vores by – frem for at lytte til de reaktionære, konservative kræfter, der bare vil lade stå til. Nu er det op til de dygtige fagfolk i forvaltningen at tænke ud af boksen på baggrund af borgernes input i forhøringen, så vi får en god løsning. Når det konkrete forslag til en ny lokalplan ligger klar, bliver det naturligvis sendt i høring, så alle borgere har mulighed for at give deres mening til kende. Vi ser frem til en god debat om udviklingen af vores by.

